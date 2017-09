Simpson College Dean’s List Spring 2017

The Dean’s List for the spring semester of 2017 has been released.

The list includes the names of all students who completed at least 12 semester hours and achieved a grade point average of 3.70 to 3.99.

Abell, Garrett S.

Adeniyi, Samuel T.

Allen, Ashley R.

Alt, Susan J.

Amacker, Erayle A.

Ameh, Suleiman I.

Anderson, Olivia S.

Arndt, Jackson D.

Ashman, Taylor S.

Bates, Danielle M.

Baxter, Olivia C.

Beatty, Malia R.

Beckman, Lauren I.

Bedwell, Valerie C.

Behney, Madison L.

Bender, Blake G.

Benhart, Nicole K.

Beyer, Kelsey L.

Bierbrodt, Cassidy I.

Birchmier, Caleb L.

Boettcher, Addalyn I.

Bohan, Dana W.

Boland, Britney A.

Bonnot, Sarah E.

Bradley, Megan D.

Brand, Nicole D.

Brasseaux, Vaughn C.

Brennan, Riley P.

Brown, Blake T.

Browning, Bryce S.

Brunner, Wesley A.

Bunting, Trey K.

Burkhart, Mason W.

Burmeister, Kylie L.

Burrell, Matthew L.

Busby, Marissa K.

Camacho, Daniel

Carey, Emily M.

Carey, Pierce W.

Carlin, Nathan M.

Carlson, Abbigayle K.

Carlson, Hannah K.

Carlson, Steven R.

Carpenter, Abigail J.

Casaretto, Andrea M.

Chadwick, Maura C.

Christensen, Benjamin A.

Christensen, Emma C.

Clark, Cierra C.

Clarke, Katelyn S.

Collins, Keaton J.

Converse, Geoffrey A.

Curtis, Sarah K.

Dean, Katie M.

DeForest, Marisa B.

DeLong, Elizabeth N.

Dewerff, Brett J.

Dickinson, Emma R.

Dietrich, Joshua D.

Dille, Ryan S.

Dirks, Mallory N.

Dittmer, Karoline E.

Douglas, Brandon M.

Eaton, Jaycie M.

Ebel, Nicole L.

Eblen, Levi B.

Evans, Luke B.

Evens, Amanda L.

Eward, Felicity A.

Fenzl, Clayton S.

Finnegan, Mackenzie R.

Fisher, Molly A.

Flatt, Andre’ A.

Fleddermann, Emma J.

Flowers, Margaret M.

Fogle, Bobbi L.

Foltz, Kassandra A.

Fox, Lauren L.

Furst, Baillee N.

Gale, Joseph J.

Gassman, Mandie G.

Goldsmith, Daniel P.

Gonzalez, Valeria V.

Good, Cayce G.

Good, Cody G.

Good, Colton G.

Goodrich, Zachary S.

Gordon, Natalie B.

Grant, Addison R.

Griffith, Sierra R.

Gude, Rosa C.

Haack, Johanna A.

Halder, Liana M.

Halder, Zachary R.

Haldin, Hankel

Hance, Madison A.

Hanson, Christopher J.

Hanson, Mallory A.

Harms, Alexander M.

Harrison, Benjamin O.

Hawkins, Nathan T.

Hawley, Kimberly E.

Hawtrey, Madison J.

Hayes, Alesi

Hays, Kathryn J.

Heinen, Hannahlynn E.

Heitritter, Jonathan L.

Heller, Macie C.

Herring, Brandon J.

Hicok, Kaylah L.

Hidlebaugh, Krystal M.

Hite, Michael J.

Holmes, Brendan T.

Hovey, Justin T.

Hovey, Kyle L.

Hraha, Jennifer M.

Hull, Brandon L.

Hull, Kinzie A.

Hummel, Hannah B.

Ingersoll, Braeden J.

Ingle, Charity D.

Ingle, Zachary T.

Janssen, Nicholas J.

Johnk, Karlee K.

Johnson, Claire M.

Johnson, Danielle A.

Johnson, Lennie R.

Johnson, Neil P.

Jones, Bethany B.

Juehring, Mollie L.

Karpurk, Alexandria N.

Kehoe, Trey M.

Kiehne, Jason D.

Kirkpatrick, Timothy A.

Klicker, Evan M.

Konfrst, Shelby

Korpi, Kennedy L.

Krueger, Emily R.

Labate, Jacob P.

Lamparek, Keegan D.

Lang, Paige J.

Larson, Amy L.

Law, Samuel J.

Lawson, Taylor L.

Lay, Jacob D.

Lehr, Ryan W.

Liechty, Hattie M.

Litterer, Ashlee J.

LoVan, Audrey V.

Luebbe, Ellie C.

Lueninghoener, Shea D.

Luke, Shelby L.

Luth, Jacqueline B.

Mabeus, Courtney S.

Major, Katelynn M.

Manning, Katherine M.

Mathews, Emily M.

Mathis, Eric J.

Matt, Hannah M.

May, Dennis D.

McBurney, Payton L.

McCauley, Samuel A.

McCollum, Kathleen S.

McDonald, Megan A.

McDonough, Miriam

McGinnis, Lori J.

McIntosh, Alec T.

McLaughlin, Morgan P.

Miller, Shelby R.

Moeller, Nicholas J.

Moore, Katarina L.

Morrow, Noreen N.

Mosinski, Sarah E.

Myers, Megan D.

Neuendorf, Courtney R.

Nimmo, Elizabeth R.

Nutting, Sarah E.

O’Connor, Joshua K.

Oelmann, Bobbi L.

Ortiz, Emily M.

Palese, Timothy R.

Parker, Alli M.

Parker, Emily K.

Paulson, Madison J.

Paulson, Randy K.

Pautsch, Emily A.

Peterson, Abigail A.

Redmond, William J.

Reiman, Gina J.

Rhodes, Mara M.

Richardson, Miranda M.

Richey, Kayla N.

Riordan, Conor P.

Rodgers, Brock L.

Saltzman, Maura R.

Samples, Olivia A.

Schlenker, Emma B.

Schossow, Shawn L.

Schulte, Abby N.

Schultz, Miranda Z.

Schwartz, Kelly J.

Schwickerath, Emily K.

Shier, Alexander B.

Sieck, Katrina L.

Simmons, Taylor M.

Simpson, Allyson L.

Soto, Dafne S.

Stamats, Haley A.

Stewart, Adam B.

Stolte, Anne A.

Stripe, Alexa A.

Suljic, Amir

Syler, Devin M.

Tetmeyer, Mackenzie L.

Thompson, Trey L.

Thorp, Alexandra A.

Tometich, Jessica J.

Tonkinson, Zoei T.

Tran, Chau M.

Twohey, Stephanie C.

Van Metre, Matthew B.

Veach, Devon M.

Veren, Taia J.

Vogeler, Jayde L.

von Holten, Lindsey J.

Wagner, Lexis A.

Walburn, Danielle K.

Ward, Isabelle S.

Ward, Jasmine

Warrick, Connor J.

Wede, Sara E.

Wendt, Alanna C.

Westphalen, Brooke E.

Willadsen, Blake K.

Williams Yee, Mikala F.

Williams, Dallas W.

Wilson, Joshua W.

Wilson, Mikayla E.

Witzman, Monica K.

Wood, Brianna R.

Wood, Kylie J.

Wood, Mary E.

Wright, Carley A.

Wuebker, Samantha D.

Zierke, Ethan D.

