Simpson College President’s List Spring 2017

The President’s List for the spring semester of 2017 has been released.

The list includes the names of all students who completed at least 12 semester hours and achieved a grade point average of 4.00.

Alstott, Kristen K.

Arnold, Jessica L.

Augustine, Tanner J.

Baty, Sydney K.

Becker, Andrew B.

Becker, Mark E.

Benshoof, Taylor S.

Boyer, Elizabeth A.

Brolsma, Katie K.

Brooks, Graham W.

Brown, Amanda M.

Brown, Kyann M.

Bruns, Jacob D.

Bucklin, Katherine M.

Burgus, Elizabeth A.

Carlson, Blake A.

Christenson, Briles J.

Clark, Hannah N.

Clemente Hernandez, Jesus

Cunningham, Meredith L.

Dawson, Danielle M.

Decker, Leslie C.

DeVorah, Morgan T.

Dobias, Jennifer L.

Eischen, Kara J.

Farner, Rachel H.

Frideres, Allison M.

Frideres, Morgan A.

Frideres, Taylor A.

Gallagher, Ellen J.

Gehrls, Taylor L.

Gist, Galen C.

Godfrey, Tyler R.

Greenwalt, Austin E.

Griffith, Sidney J.

Hafermann, Samantha J.

Hamilton, Katelyn M.

Harry, Joshua M.

Hartman, Katrina M.

Hartung, Kameron H.

Hayden, Matthew R.

Hemphill, Madison B.

Hof, Josh J.

Hoffman, Alexander J.

Irlmeier, Carley J.

Jarchow, Tegan L.

Jessick, Scott T.

Johnson, Gable P.

Johnson, Shelby D.

Joslyn, Nicholas J.

Judge, Danny J.

Kelm, Nicole A.

King, Cassidy P.

Kofmehl, Grant J.

Lammers, Paige K.

Lauzon, Maxine A.

Lawson, Sara E.

Leonard, Zachary R.

Lewis, Jenna N.

Long, Margaret E.

Lyons, Robert D.

Magoffie, Erin M.

McCormick, Annemarie M.

Mikels, Park E.

Miller, Rachel E.

Mixon, Elizabeth L.

Modrell, Jace M.

Morgan, Rachel S.

Mulder, Kaitlyn A.

Nielsen, Sara J.

Overman, Stacy A.

Platte, Allison M.

Putz, Brandi N.

Rajewski, Benjamin H.

Reisen, Cassandra E.

Reusche, Kayla C.

Reuter, Michael W.

Richardson, Karson D.

Rissler, Sydney V.

Robson, Connor B.

Rusk, Rachel A.

Russell, Nathan J.

Samples, Sydney D.

Samuelson, Britney A.

Schmidt, Rebecca A.

Schmitt, Truman T.

Sebring, Audrey E.

Sesker, Reagan L.

Seylar, Callie L.

Smale, Nathanael J.

Smith, Kristina J.

Snyder, Kaleigh R.

Stearns, Jacob L.

Stoever, Brianna K.

Taylor, Jenna L.

Thomas, Tiffany

Timms, Sadie A.

Turnley, Matthew T.

Tusha, Nicholas T.

Van Veen, Kelsey M.

Van Wyk, Andrea L.

Wagaman, Emily R.

Wasson, Annika J.

Watson, Micah K.

Weppler, Joseph C.

Wiegand, Katherine M.

Wiersema, Laura A.

Wieser, Adam J.

Wildy, Elisa R.

Willadsen, Kaylee Y.

Willhoit, Ellen D.

Wilson, Madison P.

Wittorf, Karli J.

Wreghitt, Victoria L.

