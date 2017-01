Simpson College Dean’s List Fall 2016

The Dean’s List for the fall semester of 2016 has been released.

The list includes the names of all students who completed at least 12 semester hours and achieved a grade point average of 3.70 to 3.99.

Erayle Amacker

Samuel Amsbaugh

Olivia Anderson

Jackson Arndt

Jessica Arnold

Kayla Aronow

Laken Baird

Sarah Barry

Danielle Bates

Malia Beatty

Mark Becker

Christian Bengtson

Nicole Benhart

Cassidy Bierbrodt

Caleb Birchmier

Kimberly Boehm

Addalyn Boettcher

Molly Boheman

Britney Boland

Sarah Bonnot

Rebecca Boyer

Megan Bradley

Amanda Brown

Wesley Brunner

Katherine Bucklin

Ashley Burch

Kylie Burmeister

Mazie Burnside

Marissa Busby

Savannah Calaway

Daniel Camacho

Emily Carey

Erica Carlson

Chad Carter

Courtney Caston

Emma Christensen

Trey Chumbley

Jesus Clemente Hernandez

Cosette Clendenen

William Coats

Keaton Collins

Taylor Crawford

Meredith Cunningham

Ashley Dalsing

Ruth Dearth

Joshua Dietrich

Mallory Dirks

Karoline Dittmer

Jennifer Dobias

Levi Eblen

Marta Edwards

Amanda Evens

Meredith Farrell

Kaylee Fee

Clayton Fenzl

Tyrel Finck

Mackenzie Finnegan

Laura Finneseth

Brianna Fisher

Molly Fisher

Margaret Flowers

Bobbi Fogle

Hunter Fors

Traci Francis

Trevor Fuccio

Ellen Gallagher

Tyler Godfrey

Cody Good

Cayce Good

Colton Good

Addison Grant

Kelli Greiner

Sidney Griffith

Sierra Griffith

Whitney Grubb

Rosa Gude

Samantha Hafermann

Katelyn Hamilton

Madison Hance

Benjamin Harrison

Joshua Harry

Hannahlynn Heinen

Macie Heller

Madison Hemphill

Madison Hermon

Krystal Hidlebaugh

Hannah Hill

Michael Hite

Rachel Hollingsworth

Kyle Hovey

Justin Hovey

Jennifer Hraha

Mary Hudson

Kinzie Hull

Brandon Hull

Hannah Hummel

Coltyn Hunter

Brooklyn Hunter

Zachary Ingle

Tegan Jarchow

Drew Jensen

Linsey Johnson

Danielle Johnson

Lennie Johnson

Bethany Jones

Mollie Juehring

Alexandria Karpurk

Andrew Kecy

Madeline Kersten

Kelby Kies

Timothy Kirkpatrick

Kaleb Klepel

Jackson Knorr

Grant Kofmehl

Isabelle Krehbiel

Monica Krieger

Lauren Kruse

Kelly Kuebler

Michaela Lamb

Keegan Lamparek

Paige Lang

Nicholas Laning

Taylor Lawson

Levi Lefebure

Ryan Lehr

Jenna Lewis

Hattie Liechty

Ashlee Litterer

Shanice Lloyd

Teig Loge

Tre Loge

Kaitlyn Louk

Ellie Luebbe

Lydia Magalhaes

Katelynn Major

Eric Mathis

Hannah Matt

Jennifer Mayes

Payton McBurney

Samuel McCauley

Kathleen McCollum

Annemarie McCormick

Megan McDonald

Miriam McDonough

Alec McIntosh

Christopher McKinnon

Morgan McLaughlin

Bailey McMillan

Rachel Miller

Shelby Miller

Cade Millikin

Morgan Moline

James Montgomery

Katarina Moore

Noreen Morrow

Sarah Mosinski

Jeffrey Neal

Ryan Nees

Bailey Neifert

Brent Nery

Sara Nielsen

Bobbi Oelmann

Courtney Olson

Timothy Palese

Madeline Palmer-Chase

Emily Parker

Alli Parker

Randy Paulson

Molly Peiffer

Taylor Pennington

Hallen Phung

Kaitlynn Platts

Kelsey Poppe

Christopher Poulsen

Gina Reiman

Cassandra Reisen

Brian Rew

Mara Rhodes

Karson Richardson

Elizabeth Robinson

Connor Robson

Brock Rodgers

Morgan Ryan

Sarah Salas

Maura Saltzman

Sydney Samples

Olivia Samples

Rachael Sauck

Austin Schafer

Parker Schenk

Emily Schilke

Rebecca Schmidt

Shawn Schossow

Abby Schulte

Miranda Schultz

Kelly Schwartz

Miranda Sebastian

Audrey Sebring

Will Seiler

Rachel Shapiro

Aimee Shrock

Quinn Slaven

Jazlin Sprague

Haley Stamats

Lauren Stillman

Brianna Stoever

Tyler Stokesbary

Jake Stoulil

Mackenzie Stump

Amir Suljic

Madeline Sullivan

Samantha Sweet

Devin Syler

Mackenzie Tetmeyer

Brook Thompson

Caleb Thompson

Alexandra Thorp

Elaine Tilly

Sadie Timms

Matthew Turnley

Stephanie Twohey

Tyler Unruh

Andrea Van Wyk

Nicole Vande Lune

Taia Veren

Nicole Vitola

Jayde Vogeler

Emily Wagaman

Danielle Walburn

Heidi Walters

Jasmine Ward

Isabelle Ward

Sara Wede

Samuel Wegner

Alanna Wendt

Joseph Weppler

Tyler West

Katherine Wiegand

Adam Wieser

Elisa Wildy

Kaylee Willadsen

Blake Willadsen

Dallas Williams

Mikala Williams Yee

Valerie Wilson

Lauren Wilson

Madison Wirth

Karli Wittorf

Brianna Wood

Kylie Wood

Samantha Wuebker

Ethan Zierke

