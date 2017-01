Simpson College President’s List Fall 2016

File photo

The President’s List for the fall semester of 2016 has been released.

The list includes the names of all students who completed at least 12 semester hours and achieved a grade point average of 4.00.

Ashley Allen

Kristen Alstott

Susan Alt

Suleiman Ameh

Tanner Augustine

Sydney Baty

Andrew Becker

Blake Bender

Taylor Benshoof

Kelsey Beyer

Dana Bohan

Elizabeth Boyer

Nicole Brand

Riley Brennan

Hannah Brezina

Katie Brolsma

Graham Brooks

Blake Brown

Kyann Brown

Bryce Browning

Jacob Bruns

Elizabeth Burgus

Michaela Byers

Tanner Canova

Pierce Carey

Hannah Clark

Mackenzie Clayton

Geoffrey Converse

Sarah Curtis

Danielle Dawson

Gabriel Dubberke

Jaycie Eaton

Kara Eischen

Kassandra Foltz

Allison Frideres

Taylor Frideres

Morgan Frideres

Mandie Gassman

Taylor Gehrls

Daniel Goldsmith

Hankel Haldin

Christopher Hanson

Mallory Hanson

Katrina Hartman

Kameron Hartung

Nathan Hawkins

Matthew Hayden

Alesi Hayes

Jonathan Heitritter

Ashley Henkel

Kaylah Hicok

Josh Hof

Jessie Hoffman

Rachel Hoffman

Alexander Hoffman

Charity Ingle

Carley Irlmeier

Nicholas Janssen

Scott Jessick

Karlee Johnk

Neil Johnson

Gable Johnson

Nicholas Joslyn

Mickenzie Kack

Nicole Kelm

Cassidy King

Paige Lammers

Maxine Lauzon

Sara Lawson

Jacob Lay

Margaret Long

Audrey LoVan

Shea Lueninghoener

Robert Lyons

Erin Magoffie

Trevor McKee

Elizabeth Mixon

Jace Modrell

Rachel Morgan

Taiylor Morgan

Kaitlyn Mulder

Megan Myers

Sarah Noel

Sarah Nutting

Mackenzi Otto

Stacy Overman

Allison Platte

Garrett Pochop

Jordan Porth

Brandi Putz

Benjamin Rajewski

Kayla Reusche

Michael Reuter

Conor Riordan

Sydney Rissler

Rachel Rusk

Nathan Russell

Britney Samuelson

Truman Schmitt

Emily Schwickerath

Callie Seylar

Katrina Sieck

Cole Sigler

Nathanael Smale

Kristina Smith

Jessica Speake

Alexia Spelhaug

Jacob Stearns

Austin Stoelk

Jordan Strong

Madison Swift

Jenna Taylor

Erin Thompson

Kelsey Townsend

Austin Turner

Kelsey Van Veen

Sydney Vrban

Hang Vu

Connor Warrick

Annika Wasson

Micah Watson

Cassandra Westlund

Laura Wiersema

Ellen Willhoit

Joshua Wilson

Monica Witzman

Victoria Wreghitt

Hang on for a minute...we're trying to find some more stories you might like.

Close